"Każdy głos jest tak samo ważny". Artyści zachęcają do udziału w wyborach

Do wyborów prezydenckich zostały już tylko dwa dni. O tym jak ważne jest oddanie swojego głosu 28 czerwca przekonują nie tylko politycy, ale i polskie gwiazdy, które z tej okazji wystąpiły w specjalnym spocie. Do udziału w wyborach zachęcają między innymi Urszula Dudziak, Julia Wieniawa, Maciej Musiał czy Dawid Kwiatkowski.

Jak przekonują występujący w spocie artyści, pięć lat z jednym prezydentem to w życiu młodych wyborców bardzo długo. Dlatego gwiazdy muzyki, filmu i social mediów skrzyknęły się, by przekonać swoich fanów do uczestnictwa w wyborach 28 czerwca. Zwracając się do swoich widzów, obserwujących, followersów i fanów, wskazują jak ważna jest wiara w sprawczą moc swojej decyzji o pójściu lub nie pójściu na wybory.

Przesłanie jest jedno: każdy głos jest tak samo ważny. Nieważne, czy należy do Urszuli Dudziak, Julii Wieniawy czy Dawida Kwiatkowskiego, Macieja Musiała, Zofii Wichłacz czy Rafała Gębury. Dlatego oprócz nich w kampanii zabierają głos młodzi wyborcy, być może nieprzekonani wcześniej do wagi swej decyzji.

Akcja #milionypowodow

Podobny spot zachęcający do udziału w głosowaniu został opublikowany również na profilu piosenkarza Dawida Podsiadły w mediach społecznościowych. W akcji #milionypowodow udział wzięło m.in. Monika Brodka, Piotr Fronczewski, Krzysztof Zalewski, Andrzej Grabowski czy Tomasz Organek.

Spot nagrany w ramach akcji #milionypowodow komentował w piątkowy poranek w TVN24 doktor habilitowany Tomasz Kamiński z Uniwersytetu Łódzkiego. - Jest bardzo dobry. Bo to są jednak bardzo znane twarze, autorytety, z którymi młodzi czują często większą bliskość i więź niż z rodziną czy znajomymi. Jeśli ktoś ma ich zachęcić do pójścia na wybory, to myślę, że to jest dobra droga. Pytanie, czy częściowo nie zostaną zdemobilizowani przez sondaże. Jeśli ktoś jest zwolennikiem kandydatów opozycyjnych, którzy mają niewielkie szanse przejścia do drugiej tury, to mogą jednak zostać w domu - zwracał uwagę doktor habilitowany Tomasz Kamiński.

- Tu też będą liczyły się czynniki rzadko analizowane w badaniach takie jak: czy będziemy mieli ciepły weekend, czy ludzie wyjadą poza miasto, czy może będzie deszczowo i więcej osób zostanie w domach. Wtedy ten akt wyborczy będzie prostszy - wskazywał.

- Natomiast generalnie młode osoby chodzą na wybory rzadziej niż osoby starsze. Najczęściej to starsze pokolenie decyduje o wyniku wyborów - zaznaczył doktor Kamiński. - To, co jest ciekawe, jeśli analizujemy poparcie młodych (wyborców - red.), to to, że bardzo duża część młodych osób popiera kandydatów opozycji. Jeżeli analizujemy szansę kandydatów opozycji na dobre wyniki czy nawet na zwycięstwo w tych wyborach, to naprawdę dużo może zależeć tutaj od aktywności młodych osób - wskazywał.

