"Opinia OBWE ma w sprawie zmian w polskim prawie wyborczym szczególne znaczenie"

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE wydało opinię na temat ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w zaplanowanych na maj wyborach prezydenckich w Polsce. "W ocenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE projekt ustawy wymaga znaczących zmian, by stał się zgodny z zaleceniami OBWE oraz innymi międzynarodowymi standardami demokratycznych wyborów" - napisano.

Jak dodano, wprowadzenie projektu w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wyborów 10 maja mogłoby zagrażać ważnym zasadom demokratycznych wyborów. Opinia do ustawy, którą obecnie zajmuje się Senat, powstała na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

"Opinia OBWE ma w sprawie zmian w polskim prawie wyborczym dzisiaj szczególne znaczenie"

Jak mówił, "OBWE bardzo skutecznie przeprowadza te misje, ma w tym zakresie bardzo duże doświadczenie, ale właśnie w naszym przypadku to jest analiza prawna, analiza ustawodawstwa". - Trzeba docenić, że OBWE przygotowało tę opinię w bardzo krótkim czasie tak, aby jeszcze Senat miał szansę wziąć ją pod uwagę i dokonać ewentualnych poprawek w ustawie - przekonywał ekspert z Biura RPO.

"To nie jest naprawdę najlepszy czas na przeprowadzanie jakichkolwiek wyborów"

Wróblewski odniósł się także do faktu, że w związku z epidemią COVID-19 i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w tym roku przedstawiciele OBWE nie będą obserwowali wyborów prezydenckich w Polsce. - To, że eksperci nie przyjadą do Polski z powodu obostrzeń i epidemii, nie jest niczym dziwnym - komentował.