Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin w środę wieczorem we wspólnym oświadczeniu poinformowali, że "po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenił, że ustalenia pomiędzy politykami to "skandal i dyktatura dwóch osób, które w pakcie politycznym ustaliły sobie, jak będzie brzmiało powszechnie obowiązujące prawo". - Już jest ustalone i ogłoszone, co zrobi Sąd Najwyższy. Już jest przesądzone, że jak przejdziemy termin 10 maja, to Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów - dodał. Karnista zwrócił uwagę, że równie dobrze Sąd Najwyższy może umorzyć postępowanie.

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi, że z perspektywy prawnej to będą zupełnie nowe wybory. - Wybory 10 maja, jeśli się nie odbędą, mijają, one są anulowane. Wyznaczenie nowego terminu wyborów to są zupełnie nowe wybory. Trzeba od nowa zbierać podpisy dotyczące kandydatur osób, które mają brać udział w tych wyborach. Zmuszanie kandydatów do zbierania głosów w czasie epidemii to jest też stworzenie pewnego zagrożenia epidemicznego - podkreśla.