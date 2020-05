"Jakiekolwiek wybory zarządzone teraz przez panią marszałek, będą skażone brakiem podstawy prawnej"

W poniedziałek wieczorem posłowie klubu PiS zapowiedzieli na konferencji prasowej złożenie nowego projektu ustawy w sprawie wyborów. Zakłada on, że wybory odbędą się normalnie w lokalach wyborczych, standardowo będą pracowały obwodowe komisje, jednak każdy, kto nie będzie chciał przyjść do lokalu, będzie mógł oddać swój głos korespondencyjnie, o ile złoży w tej sprawie wcześniej odpowiedni wniosek.

Istnieją "otwarte drogi konstytucyjne"

- Aktualnie nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby pani marszałek (Sejmu - red.) zarządziła nowe wybory. Szczególnie takiej podstawy prawnej nie stwarza uchwała PKW z niedzieli. Gdyby chciała zarządzić nowe wybory, to zgodnie z Kodeksem wyborczym musi się oprzeć na przepisie artykułu 293. Tam są dwie przesłanki, które umożliwiają rozpisanie nowych wyborów - to znaczy, że w wyborach 10 maja był tylko jeden kandydat albo nie było w ogóle kandydatów - tłumaczył.

Dr Małecki zwracał uwagę, że uchwala PKW stwierdza jedynie to, że nie było jedynie możliwości do oddawania głosu". - Ta uchwała nie stwierdza tego, że kandydowała jedna osoba lub nie było kandydatów. Ta uchwała PKW, ani Kodeks wyborczy, nie daje marszałkowi Sejmu żadnej nowej podstawy prawnej do zarządzenia wyborów - wskazywał.

"Trybunał Konstytucyjny nie może rozstrzygać o zgodności przepisu konstytucji z samym sobą"

Dodał, że jest też "pewna furtka", związana z faktem, że marszałek Sejmu skierowała 6 maja do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o "stwierdzenie niezgodności z konstytucją art. 289 par. 1 Kodeksu wyborczego - w zakresie, w jakim ogranicza kompetencję marszałka Sejmu do zmiany terminu wyborów po zajściu nadzwyczajnych okoliczności utrudniających albo uniemożliwiających ich organizację w pierwotnym terminie". - Z tego co wiem, pani marszałek Witek nie odwołała wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który wciąż może stwierdzić, że da się przesunąć termin wyborów, które się nie odbyły 10 maja. Znając kreatywność aktualnego (składu - red.) trybunału, to może się okazać, że trybunał stwierdzi, że wybory mogą być przesunięte na dowolny termin. Więc ta ścieżka - oczywiście też niekonstytucyjna - ale jest jeszcze otwarta - mówił dalej.