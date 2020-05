Rzeczą skandaliczną jest to, na czym się opiera w ogóle sens tego całego porozumienia - ocenił w TVN24 doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, komentując wspólne oświadczenie Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego. Porozumienie polityków zawiera założenie, że Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów.

"Już zdecydowano, co ma zrobić Sąd Najwyższy"

- Znajdujemy się w sytuacji trudnej i szukamy wyjścia z niej po to, żeby wybory mogły się odbyć. Ale nie może polityka przysłonić nam prawa i tego, w jaki sposób konstytucyjnie rozwiązać ten problem - powiedział dr Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był gościem TVN24.

- Rzeczą skandaliczną jest to, na czym się opiera w ogóle sens tego całego porozumienia - mówił. Zauważył, że "już zdecydowano, co ma zrobić Sąd Najwyższy". - To znaczy, że ma stwierdzić nieważność tych wyborów, które się miały odbyć 10 maja. Na tym się opiera cały sens tego porozumienia - że Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów i marszałek Sejmu będzie mogła w związku z tym wyznaczyć nowy termin wyborów - wskazał Małecki.

Wyjaśnił, że "rzeczywiście wtedy się zaktualizuje podstawa prawna do tego, żeby wybory, które się nie odbyły i były nieważne, wyznaczyć raz jeszcze przez marszałka Sejmu".

"Przecież w ogóle nie będzie głosowania"

- Jak to jest? Dwóch polityków ustala sobie, co ma w przyszłości zrobić Sąd Najwyższy - mówił dalej karnista. Zaznaczył, że "przecież nie jest oczywiste, że te wybory Sąd Najwyższy uzna za wybory nieważne".

- To jest wbrew pozorom dość skomplikowana sprawa pod względem prawnym, bo jak można za nieważne coś, co w ogóle nie do doszło do skutku. Przecież w ogóle nie będzie głosowania w niedzielę 10 maja - dodał doktor Małecki.

Gość TVN24 zauważył ponadto, że "przepis konstytucji mówi, że ważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej ma stwierdzić Sąd Najwyższy". - To jest ciekawe ważność "wyboru" prezydenta, a nie ważność "wyborów" - podkreślał. Zwracał uwagę, że "to jest problem prawny i nie można za Sąd Najwyższy już teraz decydować, w jaki sposób ta sprawa ma być rozstrzygnięta".

- Jeżeli Sąd Najwyższy nie stwierdzi nieważności tych wyborów - to znaczy nie wyda takiego rozstrzygnięcia, że wybory są nieważne, tylko na przykład umorzy postępowanie, bo uzna, że w ogóle nie doszło do skutku to wydarzenie, więc jest bezprzedmiotowe, żeby się tym zajmować (…) - wtedy, cały plan, można powiedzieć, legnie w gruzach - kontynuował. Wyjaśniał przy tym, że jeśli "nie ma stwierdzenia nieważności wyborów, w związku z tym nie można rozpisać nowych wyborów".

- To jest skandaliczne, że już teraz politycy decydują za Sąd Najwyższy, co ma się stać - ocenił dr Mikołaj Małecki.

W czwartek Sejm zdecyduje w sprawie wyborów korespondencyjnych

Senat we wtorek wieczorem odrzucił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jeszcze we wtorek Gowin zapowiadał, że nie odrzuci sprzeciwu Senatu, ale ze wspólnego oświadczenia z Kaczyńskim wynika, że lider Porozumienia poprze możliwość głosowania w trybie korespondencyjnym. W czwartek o godzinie 9 Sejm wznowi obrady - podczas nich zaplanowane jest głosowanie nad stanowiskiem Senatu.

Do odrzucenia sprzeciwu Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów - o 1 głos więcej niż wszystkich pozostałych głosów (przeciw i wstrzymujących się). Do klubu PiS należy 235 z 460 posłów.

Autor:akr/pm

Źródło: TVN24