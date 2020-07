Głosowałeś w innej miejscowości? Zmiana jest aktualna również w drugiej turze

"Do spisu wyborców można dopisać się tylko raz"

"Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli dopisałeś się przed I turą – nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie, w którym jesteś już dopisany do spisu wyborców" – według Ministerstwa Cyfryzacji SMS-y o takiej treści wkrótce trafią do pierwszych osób.