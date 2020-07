Tusk ma propozycję dla prezesa PiS. "Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer"

"Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji" - napisał na Twitterze były polski premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. To nawiązanie do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, w której ten ocenił, że "nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce i przyszedł czas, żeby w niej nie było Jarosława Kaczyńskiego".

Trzaskowski: W polskiej polityce nie ma już Tuska. Czas, by nie było też Kaczyńskiego

Wpis Tuska to nawiązanie do tego, co w piątek podczas spotkania w Skierniewicach mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski. Powiedział on wówczas, że "dosyć już jałowych sporów, nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce i dzisiaj przyszedł również czas, żeby w polskiej polityce nie było Jarosława Kaczyńskiego".