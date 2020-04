Donald Tusk tłumaczy, dlaczego 10 maja "nie będzie uczestniczył w procedurze głosowania"

Chcę państwu powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania przygotowanej przez ministra Sasina i PiS - oświadczył w opublikowanym w internecie nagraniu przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Jak wskazał, to, co przygotowali rządzący, "nie ma nic wspólnego z wyborami".

Dlaczego nie zagłosuje?

Tusk wymienił powody, dla których jego zdaniem nie powinno się brać udziału w wyborach. - Pierwszy jest oczywisty, czuje to każdy z nas. To jest problem bezpieczeństwa. Nie ma dzisiaj żadnego powodu, abyśmy mogli zaufać rządzącym w stu procentach, kiedy mówią, że coś jest bezpieczne, a coś jest niebezpieczne - ocenił.

- Jeśli chodzi konkretnie o wybory, to chciałbym usłyszeć rekomendację nie pana Sasina, że jego procedura jest bezpieczna ze względów zdrowotnych (...) nie wystarczy mi też zapewnienie ministra Szumowskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy, że noszenie maseczek jest bez sensu, a potem wprowadził obowiązkowe noszenia maseczek. Wchodzenie do lasu było niebezpieczne dla zdrowia i życia, by kilka dni później - przy większej ilości zarażonych - okazało się bezpieczne - kontynuował były premier.

Tusk tłumaczył, że mówi to po to, "aby przypomnieć ponownie nam wszystkim, dlaczego mamy te wątpliwości, dlaczego nie ufamy tym, którzy mając interes polityczny, chyba lekceważą jednak bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy mieliby w tym głosować".

Jak mówił, niektóre z tych przepisów, choćby obowiązek podpisania i osobistego odebrania pakietu wyborczego, wskazują na to, że "pewne ryzyko istnieje". - Nie chcę przekonywać ani moich bliskich, ani nikogo w Polsce do czegoś, co wydaje się jednak obciążone pewnym ryzykiem i co do czego nasi rządzący nie dają pewnej gwarancji - podkreślił.