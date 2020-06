Tusk o "wstydzie na cały świat", Duda o kłamstwie i "chowaniu się za plecami". Polityczna wymiana zdań

Szczerba przypomina "sromotną przegraną" Kaczyńskiego z Komorowskim

Duda: to jest wstyd i smród, który się potem ciągnie przez całe życie za takim politykiem

- Dzisiaj, przed chwilą, wypisuje, że to, co ja mówię o ochronie rodziny i to, co ja mówię, że nie pozwolę, żeby nasze dzieci były indoktrynowane ideologią w szkole podstawowej, seksualizacją, to jest wstyd przed Europą i światem. A ja powiem tak: wstyd to jest kłamać prosto w oczy, mówiąc, że wiek emerytalny nie zostanie podwyższony tylko po to, żeby wygrać wybory, a potem zaraz po wyborach go ludziom podwyższyć. To jest wstyd - stwierdził Duda.