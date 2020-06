Trump: wiem, że nadchodzą wybory w Polsce, liczę, że Andrzej Duda odniesie sukces

Amerykański przywódca został zapytany, czy planuje w najbliższej przyszłości wizytę w Polsce. Ostatnia wizyta Trumpa w Polsce została odwołana z powodu huraganu Dorian. - Odpowiedź brzmi tak. Co do wyjazdu do Polski, chcielibyśmy zrobić to znowu tak szybko, jak będzie to możliwe - odpowiedział Donald Trump. Przypomniał jednocześnie, że w USA trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. - Więc zapewne będę w stanie to zrobić dopiero po wyborach. Natomiast zakładając, że wszytko pójdzie dobrze, to odpowiedź jest: zdecydowanie tak - powiedział prezydent USA.