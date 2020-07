Remis w gminie na Podlasiu, na Pomorzu z kolei zdecydował jeden głos

W gminie Mielnik na Podlasiu był remis: 690 do 690. O włos, a właściwie – o głos wygrał natomiast Andrzej Duda w gminie na Kaszubach, gdzie głosowało ponad cztery tysiące osób.

Dębnica Kaszubska (Pomorskie) to wieś licząca 3644 mieszkańców (cała gmina to niecałe 10 tysięcy osób). Przez wybory prezydenckie 2020 stanie się znana jako miejsce symboliczne – to tu Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim zaledwie jednym głosem.