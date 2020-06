"Bo rzeczywistość staje się dowcipem", "bo nie chcę być ciągle zlewana". #milionypowodów, by iść na wybory

Po kolei wymieniają oni powody, dla których pójdą na wybory i przekonują dlaczego inni również powinni to zrobić. "Rzeczywistość staje się mało zabawnym dowcipem", "Chcę się czuć bezpiecznie", "Chcę, by prawa zwierząt były traktowane poważnie", "Nie chcę mieć potem pretensji do siebie o to, co się stało", "Mam nadzieję, że wreszcie zaczniemy odróżniać dobro od zła i głupotę od mądrości" - tłumaczą.