"Świat się nie zawali, jak pan Andrzej Duda będzie jeszcze kilkadziesiąt dni prezydentem. I tak nikt tego nie dostrzeże"

10 maja mają się odbyć wybory prezydenckie w formule głosowania korespondencyjnego. W Senacie trwają prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Ma ona wrócić do Sejmu do 6 maja. Rząd poinformował, że tak zwane karty do głosowania już się drukują, chociaż nie ma jeszcze obowiązującej podstawy prawnej, na mocy której można byłoby wydać taką decyzję.