Członkini komisji wyborczej z koronawirusem. Jej mąż i teść również pracowali podczas wyborów

W związku z tym Marta Cytryńska zwróciła uwagę na potencjalne komplikacje związane z organizacją tury wyborów. - Jest to o tyle niepokojące, że najbliższe osoby, czyli małżonek i teść, też były w komisjach wyborczych w pozostałych obwodach. Jeżeli dojdzie do tego, że będą mieć wynik pozytywny, to okaże się, że we wszystkich komisjach na terenie gminy była osoba z wirusem - wyjaśniła Cytryńska. W gminie Jasieniec są trzy obwody wyborcze: w Jasieńcu, Zbroszy Dużej i Boglewicach.