"Dziwi nas to, że Kaczyński właściwie zaginął. Czyżby nie kibicował swojemu kandydatowi?"

Dziwi nas to, że prezes Jarosław Kaczyński nie wypowiada się publicznie. Czyżby Andrzej Duda nie był jego kandydatem na prezydenta? - komentował nieobecność prezesa Prawa i Sprawiedliwości w kampanii prezydenckiej przed II turą wyborów rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. - Jak będziemy mieli wybory parlamentarne, z całą pewnością pan prezes będzie stał na czele tej kampanii - zapewniał poseł PiS Marek Ast.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie udziela się w kampanii prezydenckiej przed II turą wyborów, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Jarosław Kaczyński ostatni raz wystąpił publicznie podczas konwencji Forum Młodych PiS w Lublinie 24 czerwca przed I turą, kiedy zachęcał do głosowania na ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Wówczas Andrzej Duda przebywał z wizytą w USA. Prezes PiS nie wziął udziału w wieczorze wyborczym urzędującego prezydenta w Łowiczu po I turze wyborów. Jak napisała we wtorek "Gazeta Wyborcza", PiS skutecznie schowało Kaczyńskiego, by nie przypominał o największym problemie prezydentury Andrzeja Dudy - braku samodzielności.