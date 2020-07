Wybory 2020. Duda bierze Podkarpacie, ale są gminy, w których wygrał Trzaskowski

Chociaż ogólnopolskie wyniki obu kandydatów są do siebie zbliżone, to na Podkarpaciu nie było mowy o równym podziale głosów. 785 645 wyborców (70,92 proc.) zagłosowało na Andrzeja Dudę, a 322 133 (29,08 proc.) na Rafała Trzaskowskiego.

Wyjątkiem są dwie gminy. W Cisnej (powiat leski) to Rafał Trzaskowski zdobył 70,76 proc. głosów, a jego rywal – 29,24 proc. Kandydat opozycji wygrał również w gminie Lutowiska w powiecie bieszczadzkim – tam zebrał 57,85 proc. głosów. Także frekwencja w Cisnej należała do wysokich – 83,13 proc. Oznacza to, że tylko 609 osób z 3610 uprawnionych nie oddało głosu. W całym województwie frekwencja wyniosła 66,49 proc.