Hermeliński: trzeba będzie skracać terminy określone w Kodeksie wyborczym

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 14 dni od niedzielnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej na zarządzenie terminu wyborów, które muszą się odbyć w ciągu 60 dni. Problem w tym, że trzeba jeszcze wziąć pod uwagę terminy określone w Kodeksie wyborczym, a to komplikuje sprawę.

Według niego wystąpiła podobna sytuacja, co przy braku kandydatów lub przy jednym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów. Co w takiej sytuacji? - Ma tu zastosowanie artykuł 289, paragraf 2 Kodeksu wyborczego. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu - wyjaśnił Marciniak.

Uchwała PKW pozwoli "wybrnąć z bałaganu"

Marszałek musi przygotować kalendarz wyborczy

W kalendarzu – jak wyjaśnia - powinny być wyznaczone najpóźniejsze terminy, do których można zgłosić komitety wyborcze, kandydatów na prezydenta, a także termin, do którego muszą się zgłosić członkowie komisji wyborczych i termin, kiedy komisarze powołają komisje wyborcze.

Część z nich, zakładających, że wybory prezydenckie odbywają się w normalnym trybie, byłaby trudna teraz do dotrzymania. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego – zgodne z kodeksem - może być dokonane najpóźniej w 55 dni przed dniem wyborów. Do zawiadomienia, które składa pełnomocnik wyborczy kandydata na prezydenta, musi był dołączone 1000 podpisów obywateli posiadających czynne prawa wyborcze.

Do tego czasu gminy są zobowiązane sporządzić spis wyborców, a PKW podaje do publicznej wiadomości dane zarejestrowanych kandydatów.

Były szef PKW podkreśla, że terminy określone w Kodeksie wyborczym w obecnej sytuacji trzeba będzie "odpowiednio skracać, bo nie da się ich przeprowadzić w ciągu 60 dni". - Cały ten kalendarz musi być jednak przeprowadzony od początku do końca, bo to są nowe wybory – zaznacza Hermeliński.

Potrzebne nowa przepisy, a nie nowela

- Powinien to być jak najpóźniejszy termin, by można było przygotować zupełnie nowe przepisy, a nie rozgrzebywać fatalną ustawę dotyczącą głosowania kopertowego. Zawsze jak się zaczyna poprawiać to, co jest złe, to wychodzi jeszcze gorsze – ocenia Hermeliński.