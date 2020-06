Komorowski: kryzys moralny formacji Jarosława Kaczyńskiego jest faktem

Do wyborów zaplanowanych na 28 czerwca pozostało 17 dni. Były prezydent Bronisław Komorowski w "Kropce nad i" w TVN24 nawiązał do kampanii sprzed pięciu laty, gdy walczył w niej z Andrzejem Dudą.

Były prezydent wyraził przy tym nadzieję, że Trzaskowski "okaże nie tylko grubą skórę, ale również, że opinia publiczna już się (do podobnych działań - red.) przyzwyczaiła i wie, czego się można spodziewać pod tym względem po Prawie i Sprawiedliwości, czyli, że będą coraz mniej wiarygodni". - Tego rodzaju próby zniesławienia, czy ubrania w fałszywe szaty Rafała Trzaskowskiego są już widocznie, zarówno w internecie, jak i co gorsza i co bardziej smuci, w mediach kiedyś publicznych, a dziś partyjnych - powiedział były prezydent.

- To, że chce się zniechęcić katolików do Rafała Trzaskowskiego to norma. Ze mnie, ojca pięciorga dzieci i całe życie jakoś związanego z Kościołem, próbowano zrobić ateistę, wroga Kościoła, prawie geja - przyznał. To według niego "norma, jeśli chodzi o postępowanie środowisk radykalnych i fundamentalistycznych". - Mam nadzieję, że te próby zniesławienia Rafał Trzaskowski okażą się mniej skuteczne, niż były w stosunku do mnie, pięć lat temu - dodał.