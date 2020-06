"Niezły sondaż dla prezydenta" i "miły dla sztabu Koalicji Obywatelskiej"

Ta trójka z przodu to dobry znak - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, komentując w "Kropce nad i" wynik Rafała Trzaskowskiego w sondażu prezydenckim dla "Faktów" TVN i TVN24. Oceniła, że jest "miły dla sztabu Koalicji Obywatelskiej". Drugi z gości programu, Kamil Bortniczuk z Porozumienia ocenił jednocześnie, że to również "niezły sondaż dla prezydenta Andrzeja Dudy".

Według najnowszego sondażu Kantar zrealizowanego dla "Faktów" TVN i TVN24 w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę chce głosować 40 procent Polaków, a na Rafała Trzaskowskiego - 32 procent. Z kolei w ewentualnej drugiej turze, do której mogliby przejść obaj politycy, głosowanie na Dudę i na Trzaskowskiego deklaruje po 48 procent ankietowanych.

Do tych sondażowych wyników odnieśli się w "Kropce nad i" poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka i Kamil Bortniczuk, poseł Porozumienia wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy.

Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 - wyniki drugiej tury TVN24

"Miły sondaż dla sztabu Koalicji Obywatelskiej". "Niezły również dla Andrzeja Dudy"

Nowacka oceniła, że to "miły sondaż dla sztabu Koalicji Obywatelskiej" i dla wszystkich jej sympatyków i zwolenników. - Widzimy, jak ta ciężka praca się opłaca, jaki jest duży entuzjazm jest wokół Rafała Trzaskowskiego, tak te milion sześćset tysięcy podpisów przełożyły się na większą rozpoznawalność i taką dobrą energię, która jest wokół naszego kandydata - mówiła. Powiedziała jednocześnie, że to "oczywiście na razie sondaż", jednak zaznaczyła, że "ta trójka z przodu to dobry znak".

- Będziemy wszędzie i będziemy pracować, żeby w pierwszej turze było powyżej 30 procent, a w drugiej powyżej 50 - dodała posłanka KO.

Bortniczuk z kolei ocenił, że to również "niezły sondaż dla prezydenta Andrzeja Dudy". - Będziemy pracować nad tym, aby 28 czerwca było jeszcze lepiej. Będziemy mobilizować nasz elektorat, kontynuować kampanię. Na tym polegają demokratyczne wybory, że każdy próbuje przekonać do swojej kandydatury, a ludzie wybiorą - oświadczył poseł Porozumienia.

Nowacka: Duda wykrzykujący te haniebne słowa, w dużej mierze twarz stracił

W programie odniesiono się także do sprawy osób LGBT, która stała się jednym z wiodących tematów kampanii wyborczej po tym, gdy Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny", w której między innymi zobowiązał się do ochrony dzieci przed "ideologią LGBT". Kilka dni później na spotkaniu z sympatykami w Brzegu prezydent mówił o LGBT: - Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia.

Andrzej Duda o LGBT: próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia TVN24

- Wojna ideologiczna, którą pan Duda i część posłów w PiS-ie rozpętało, szkodzi przede wszystkim społeczeństwu. Szkodzi tym wszystkim osobom, które były przez ostatni tydzień przedmiotem linczu, zaszczuwania medialnego, ich najbliższym, ich rodzinom - wymieniała Barbara Nowacka.

Posłanka KO powiedziała, że owa wojna "prezydentowi, który miał łączyć Polaków, który miał być prezydentem nas wszystkich, przynosi zwyczajnie wstyd i hańbę".

- Tu nie chodzi o zbijanie kapitału, tu chodzi po prostu o pozostawanie człowiekiem, o ludzką twarz. Andrzej Duda wykrzykujący te haniebne słowa, w dużej mierze tę twarz stracił - oceniła. Odnosząc się do najnowszego sondażu, Barbara Nowacka powiedziała, że na jego podstawie "widać, że część wyborców, nawet tych umiarkowanych, tych konserwatywnych, nie chce takiego języka, nie chce takiej kampanii i nie chce prezydenta, który dzieli".

Bortniczuk: nikomu człowieczeństwa nie odmawialiśmy

Kamil Bortniczuk przekonywał, iż "mówienie, że LGBT to nie ludzie, nie ma na celu odczłowieczania, czy odmówienia człowieczeństwa komukolwiek, a jedynie przedstawienie, że całe to środowisko mające swoje symbole, zwarte cele, jest bardziej taką grupą, która ideologizuje życie publiczne".

- I naprawdę nikomu człowieczeństwa nie odmawialiśmy - podkreślił poseł Porozumienia.

- Ja też nie uważam, żebyśmy mieli jakąkolwiek wojnę ideologiczną w Polsce - przekonywał. - Po prostu jedną z osi sporu tej kampanii jest oś sporu na zasadzie: "Karta rodziny", którą podpisał prezydenta Andrzej Duda, która była takim uzupełnianiem tego wszystkiego, co przez pięć lat robimy jako rząd Zjednoczonej Prawicy współpracujący z prezydentem, no i "Karta LGBT plus", którą podpisał jako prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - mówił.

Zdaniem Bortniczuka "to jest taka oś sporu, najzwyczajniej w świecie, jedna z wielu". - Jeden kandydat stawia na rodzinę, drugi kandydat stawia na środowiska LGBT - powiedział poseł Porozumienia.

Zapowiedź wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu

Donald Trump i Andrzej Duda spotkają się 24 czerwca w Waszyngtonie. Informację tę potwierdził w środę Biały Dom. W czwartkowej "Kropce nad i" odnieśli się do niej Barbara Nowacka i Kamil Bortniczuk.

Andrzej Duda o tematach, które poruszy podczas spotkania z Donaldem Trumpem TVN24

Posłanka KO oceniła, że "faktycznie wygląda to tak, jakby dwóch kandydatów, którym idzie ciężko, rzucało sobie nawzajem koło ratunkowe". Parlamentarzysta Porozumienia zwrócił uwagę, że "mamy zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom i to jeden z celów wizyty w Stanach Zjednoczonych". Według niego wypowiedź Nowackiej pokazuje, jak bardzo strony "różnią się w rozumieniu Polski i jej interesu".

- Pierwsza po blokadzie związanej z koronawirusem wizyta w największym mocarstwie będzie z udziałem polskiego prezydenta, co jest bardzo ważną sprawą sprawą dla bezpieczeństwa - powiedział, dodając jednocześnie, że posłanka Koalicji Obywatelskiej jego zdaniem "trywializuje" tę sprawę.

Donald Trump i Andrzej Duda spotkają się 24 czerwca w Waszyngtonie TVN24

Autor:akr, akw //now