Andrzej Duda zapowiada zmiany w Prawie oświatowym

Prezydent przypomniał o podpisaniu przez siebie Karty rodziny. Jak mówił, jest tam mowa m.in. o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

- Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było realizowane - zaznaczył prezydent.