Andrzej Duda zwyciężył w województwach, w których Krzysztof Bosak miał najwyższe wyniki

Na Podkarpaciu Duda odnotował w pierwszej turze poparcie 60,69 procent, w drugiej turze wzrosło do 70,92 procent .

Jeśli chodzi o Małopolskę , w pierwszej turze poparcie dla Dudy wyniosło 51,11 procent, a w głosowaniu w tę niedzielę odnotował on wynik 59,65 procent .

Wyniki drugiej tury wyborów

"Nie wchodzimy w ten standardowy podział na Polskę PiS-u i Polskę Platformy"

Szef koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza mówił w poniedziałek w TVN24, że podział wyborców Bosaka w drugiej turze, to "najlepszy dowód na to, że Konfederacja to jest właśnie Polska". - Nie jesteśmy skrajni, gdzieś na obrzeżu. Jesteśmy w centrum Polski - powiedział.