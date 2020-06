Duda o Trzaskowskim: trzeba być oderwanym od rzeczywistości

"Wybór jest prosty"

- Ten człowiek mówił, że podwyższenie Polakom wieku emerytalnego to był wysiłek modernizacyjny. Przecież jak można było w ogóle coś takiego powiedzieć?! To trzeba być oderwanym od rzeczywistości, żeby powiedzieć coś takiego. Komu to miało służyć? To biło w kieszenie ludzi. Zabierano nam potem pieniądze z OFE, podwyższano podatki. Nie chciałbym, żeby te czasy wróciły, kiedy likwidowano polskie stocznie, wyprzedawano polski majątek. I dlatego własnie walczyłem w 2015 roku, żeby pokonać Bronisława Komorowskiego, żeby polskie sprawy były inaczej prowadzone - powiedział prezydent.