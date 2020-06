Andrzej Duda przyjechał do Opoczna. Na wiecu przemawiał w maseczce i rękawiczkach

Odpowiedzialna polityka zaczęła się w roku 2015 roku, dzięki temu możliwe są świadczenia socjalne. Nasi poprzednicy codziennie łamali konstytucję - przekonywał ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Opocznie. W odróżnieniu od poprzednich spotkań z wyborcami, tym razem prezydent miał na twarzy maseczkę, a na dłoniach jednorazowe rękawiczki.

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostało 10 dni. Kandydaci jeżdżą po kraju, wykorzystując każdy dzień wyjątkowo krótkiej kampanii.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w czwartek rano odwiedził Opoczno. W odróżnieniu od spotkań z wyborcami w poprzednich dniach, tym razem miał na sobie maseczkę i jednorazowe rękawiczki.

Andrzej Duda w Opocznie TVN24

"Odpowiedzialna polityka zaczęła się w roku 2015 roku"

Duda po raz kolejny podkreślał kluczową jego zdaniem rolę rodziny. - Zwłaszcza rodziny, które wychowują dzieci są najważniejsze dla polskiego społeczeństwa i polskiego państwa, bo one przynoszą następne pokolenia - mówił.

To właśnie dla tych rodzin - dodał - przeznaczone są niektóre programy socjalne. - Wielu ludzi nie wierzyło, że 500 plus w ogóle można zrobić, bo opozycja mówiła: "rozwalicie budżet, rozwalicie państwo, robicie rozdawnictwo". I 500 plus się zrealizowało, i wiek emerytalny się obniżyło, i inne świadczenia są dzisiaj. I co, rozwalił się budżet? Nic się nie rozwaliło, wręcz przeciwnie - powiedział prezydent.

Zdaniem Dudy "odpowiedzialna polityka zaczęła się w roku 2015 roku". - 50 miliardów złotych do tamtego momentu było kradzionych w VAT, pozwalano je po prostu kraść, taka była jakość tamtych poprzednich władz. Tymczasem okazało się, że kilkoma prostymi ruchami ustawowymi, w tym stworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej i dużo większej kontroli nad tym wszystkim, można po prostu te pieniądze do budżetu ściągnąć - przekonywał prezydent.

Dzięki temu - dodał - "możliwe są świadczenia" socjalne. - Te podatki, które państwo płacicie, wreszcie są redystrybuowane, czyli wracają do państwa z powrotem - dodał.

Duda: nasi poprzednicy codziennie łamali konstytucję

Jak mówił, na tym polega społeczna gospodarka rynkowa. - To my ją wreszcie u nas wprowadziliśmy, bo poprzednio to ona była u nas tylko w konstytucji. Ci wszyscy politycy opozycji, którzy konstytucją wycierają sobie usta na co dzień i cały czas krzyczą "konstytucja", "konstytucja", przez całe lata swoich rządów najnormalniej w świecie łamali konstytucję codziennie - przekonywał.

Jego zdaniem dopiero teraz konstytucja jest przestrzegana, "przez to chociażby, że jest ta redystrybucja dóbr".

Prezydent apeluje: kupujcie polskie produkty

Prezydent apelował też, aby "starać się kupować produkty polskie, wyprodukowane w Polsce". - Mamy takie wydarzenie coroczne w Jasionce pod Rzeszowem, spotkanie Kongres 590, moja inicjatywa. Dlaczego 590? Bo to jest początek kodu towarów wyprodukowanych w Polsce - wyjaśniał Duda i prosił, by "zwracać na to uwagę i starać się kupować towary wyprodukowane u nas".

Autor:ads/pm

Źródło: TVN24