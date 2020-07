Duda: Prezydentem jestem ja. Na pewno do 6 sierpnia

Brak oficjalnych wyników przeszkadza, by podać sobie rękę? - pytał Andrzej Duda, komentując odpowiedź Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że spotkanie z kontrkandydatem to "dobry pomysł", ale dopiero po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW. - Prezydentem jestem ja. Na pewno do 6 sierpnia. Dopóki nowy prezydent nie zostanie zaprzysiężony cały czas prezydentem jestem ja, bo takiego wyboru dokonali Polacy - mówił Duda.