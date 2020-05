Duda: niepokoiłem się sytuacją w obozie Zjednoczonej Prawicy

Do zawartego między Kaczyńskim a Gowinem porozumienia odniósł się na konferencji prasowej w Józefinie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda. Przyznał, że niepokoił się sytuacją w obozie Zjednoczonej Prawicy, "tym, że był tam kryzys i były zagrożenia tego, że może dojść do rozłamu".

- Cały czas kibicowałem temu i miałem nadzieję, że rozmowy, negocjacje polityczne, które były prowadzone w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy, doprowadzą do tego, że zostanie zawarta ostatecznie ugoda i zostanie osiągnięty wspólny wniosek, który będą mogli zaakceptować. Cieszę się, że tak się stało - mówił.

- Nie będę ukrywał, że w ciągu dnia wczoraj byłem w kontakcie z panią premier Beatą Szydło, która jest szefem do spraw programu w moim sztabie wyborczym, rozmawiał ze mną w ciągu dnia także i pan premier Mateusz Morawiecki, opisując mi, jaka jest sytuacja, jakie propozycje są na stole - dodał Duda. - Wyrażam bardzo dużą satysfakcję, że to porozumienie zostało osiągnięte. Cieszę się, że ono jest - podkreślił.

"Dlatego właśnie startuję w wyborach prezydenckich"

Prezydent wyraził nadzieję, że "pokonamy ten impas, w którym znalazła się Polska i będziemy mogli spokojnie wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego, na ścieżkę dalszego budowania pomyślności polskich rodzin". Zadeklarował, że jest to dla niego najważniejsze.

- Mówiłem to też podczas debaty (prezydenckiej - red.), że to jest dla mnie w ogóle najważniejsze ze wszystkich moich celów - chcę budować pomyślność polskiej rodziny, chcę budować nowoczesną Polskę, taką właśnie o jakiej dzisiaj mówimy, gdzie jest dobra komunikacja, gdzie jest praca, dobra płaca, gdzie rodzina może żyć normalnie i otrzymuje wsparcie ze strony państwa, gdzie szanuje się seniorów, także przez to, że zapewnia im się godziwy byt - przekonywał Andrzej Duda.