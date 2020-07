"Negatywny przekaz światopoglądowy". U 20-latków Andrzej Duda jest poza podium

Ostatnia niedziela to był prawdziwy, wyborczy zryw. - Obywatele uwierzyli że każdy głos się liczy – uważa przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Do urn tłumnie ruszyli najmłodsi wyborcy w wieku pomiędzy 18 a 29 lat, którzy do tej pory raczej nie bili rekordów frekwencji. - Ta kampania jest rzeczywiście pod względem uczestnictwa młodych ludzi wyjątkowa. Mamy po pierwsze wysoką frekwencję, a po drugie bardzo ciekawie się rozłożyły głosy młodych ludzi w tych wyborach – uważa politolog dr Barbara Brodzińska-Mirowska.

- Oczywiście, my chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej młodych Polaków zagłosowało na Andrzeja Dudę – powiedział Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta. Trzeba więc będzie tych młodych Polaków jakoś do siebie przekonać. Zwłaszcza, że taki sam cel ma Rafał Trzaskowski, a młody elektorat Krzysztofa Bosaka, jak i Szymona Hołowni jest wymagający.

- Co do zasady w ogóle młodzi ludzie mają większą tendencję do radykalizmów. Czyli przede wszystkim antysystemowość, bardzo mocno wyrażana przez Konfederację, w postaci postulatów jak najmniej państwa w gospodarce i w życiu między innymi – mówi dr Barbara Brodzińska-Mirowska. - Myśmy im powiedzieli o najważniejszych dla nich rzeczach: o zielonej, Polsce, że będą mieli uczciwy system emerytalny, że będą mieli Polskę bezpieczną, również cyfrowym bezpieczeństwem. Powiedzieliśmy im o ich świecie, który my dorośli chcemy im zrobić – zwraca uwagę Szymon Hołownia.