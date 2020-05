Andrzej Duda czy Lech Kaczyński? Minister o tym, kto był lepszym prezydentem

Andrzej Dera był w czwartek pytany w Radiu Plus o ewentualne obawy sztabu wyborczego urzędującego prezydenta w związku ze słabnącym poparciem dla Andrzeja Dudy w sondażach. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP ocenił, że jest to związane z zamieszaniem dotyczącym przełożenia terminu wyborów. - Natomiast jestem spokojny o to, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał bardzo dobry wynik. Głęboko osobiście wierzę w to, że wygra w pierwszej turze. Lepszego prezydenta niż Andrzej Duda nie mieliśmy - powiedział Dera.