"Jeszcze pięć dni, a my otrzymaliśmy już ponad połowę". Ambasady pokazują odesłane pakiety wyborcze

Ambasady informują o otrzymywaniu kopert zwrotnych

"Zapowiada się rekordowa frekwencja"

"Zapowiada się rekordowa frekwencja. Do dnia wyborów jeszcze pięć dni, a my otrzymaliśmy już ponad połowę pakietów z powrotem. Czekamy na resztę. I wyborców oddających głos osobiście - zapisy do jutra!" - napisała Ambasada RP w Wellington w Nowej Zelandii.

Konsulaty w Hamburgu i Monachium odebrały już łącznie ponad 13 tysięcy kopert zwrotnych

Problemy wyborców

Jednak jeszcze nie wszyscy wyborcy pakiety otrzymali. Dziesiątki osób z całego świata alarmują dziennikarzy, że te do nich nie dotarły. Konsulowie mieli czas do poniedziałku, by pakiety wysłać. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że wszystkie zostały wysłane, ale tylko do piątku jest czas, by wypełnione wróciły. Mieszkająca we Francji Anna Serdeńska-Gonzalez zwraca uwagę, że "jak minie data środowa, to już będzie koniec". - Już się nie da wysłać na czas, żeby ambasada czy konsulat dostały kopertę do piątku – dodaje.