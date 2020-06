Aktywista LGBT spotkał się z Andrzejem Dudą. "Prezydent powiedział, że nie ma za co przepraszać"

Aktywista LGBT Bart Staszewski spotkał się w środę z prezydentem Andrzejem Dudą. "Powiedziałem, jak wygląda sytuacja osób LGBT w Polsce, jak od lat walczymy o równe prawa, jak od 2015 roku odbywa się szczucie na osoby LGBT. Powiedziałem mu w twarz, że homofobia i transfobia zabija" - relacjonował Staszewski. Rzecznik prezydenta Bartłomiej Spychalski ocenił, że było to "konstruktywne spotkanie", które przebiegło w dobrej atmosferze.

Sprawa praw osób LGBT stała się jednym z wiodących tematów kampanii wyborczej po tym, jak Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny", w której między innymi zobowiązał się do ochrony dzieci przed "ideologią LGBT". Kilka dni później na spotkaniu z sympatykami w Brzegu prezydent powiedział o LGBT: - Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia.