"Prezydentem zostanie ten, kto potrafi wzbudzić emocje w przestrzeni kraju poza wielkim miastem"

Lewica jasno deklaruje, że jest przeciwko urzędującemu prezydentowi i jest otwarta na to, by poprzeć Rafała Trzaskowskiego - powiedziała w "Faktach po Faktach" szefowa sztabu Roberta Biedronia, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaznaczyła jednak, że "niepokoją ją ruchy sztabu Trzaskowskiego, który stara się zabiegać o względy Bosaka". Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ze sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza przestrzegał przed przedwczesnym "odtrąbieniem sukcesu" i podkreślał kluczową rolę w drugiej turze elektoratu z miast od pięciu tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców.

"Niepokoją mnie ruchy sztabu Trzaskowskiego, który stara się zabiegać o względy Bosaka"

- To, czy poprą go wyborcy Lewicy, to już odpowiedzialność samego kandydata. Mam nadzieję, że 10 dni, które pozostały do drugiej tury wyborów, to będzie ten czas, kiedy oprócz uśmiechania się do elektoratu skrajnej prawicy, Rafał Trzaskowski znajdzie czas i odwagę, by zawalczyć również o utrzymanie poparcia wyborców Lewicy - zaznaczyła.