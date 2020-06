"Wszystko można o Andrzeju Dudzie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest silny i podmiotowy"

Nie ma żadnego znaczenia, jaki program ma Rafał Trzaskowski, ponieważ jest kandydatem, który nie będzie w stanie tego programu zrealizować - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie, klub PiS), komentując trwającą kampanię prezydencką. Poseł Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska) uważa natomiast, że prezydent Andrzej Duda "będzie realizował program Jarosława Kaczyńskiego".

Kampania wyborcza przed rozpisanymi na 28 czerwca wyborami prezydenckimi oficjalnie ruszyła w środę. Zgodnie z przegłosowaną przez sejmową większość ustawą dotyczącą tegorocznych wyborów nowi kandydaci do 10 czerwca mają czas na zebranie 100 tysięcy podpisów poparcia, by móc wystartować. Sztab Rafała Trzaskowskiego złożył we wtorek w Państwowej Komisji Wyborczej 1,6 miliona podpisów pod jego kandydaturą.

Ociepa: Trzaskowski pokazał, że mieliśmy rację

O tym wyniku mówili w "Kropce nad i" w TVN24 lider Nowoczesnej Adam Szłapa (Koalicja Obywatelska) i wiceprezes Porozumienia, wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Prawo i Sprawiedliwość).

- Zgodnie z przewidywaniami rzeczywiście jest tak, że taka ilość czasu, którą zaprojektowaliśmy dla kandydatów na prezydenta, jest wystarczająca - stwierdził wiceminister. - Rafał Trzaskowski pokazał, że mieliśmy rację - uznał.

Natomiast zdaniem Szłapki, "to, co się stało od czwartku do dzisiaj, to jest niesamowita mobilizacja". - Czegoś takiego nie pamiętam. Ludzie stali w kolejkach, przynosili wypełnione listy - relacjonował. Dodał, że "podpisy tak naprawdę jeszcze do biur spływają, więc ich jest naprawdę niesamowita liczba".

Szłapka: 500 plus nie rozwiązuje wszystkich problemów Polaków

Adam Szłapka mówił także o trzech filarach programu Trzaskowskiego, którymi są inwestycje, czyste powietrze oraz równe szanse.

Jak wyjaśniał, inwestycje dotyczą tego, co "jest potrzebne ludziom tu i teraz na poruszenie gospodarki" oraz aby "ludzie mogli decydować wspólnie w samorządach, gdzie te inwestycje i w jakiej formie mają być umiejscowione". - Po drugie to jest czyste powietrze i to ma szereg różnych możliwości. Ale przede wszystkim to jest 10 tysięcy dla każdej rodziny na to, żeby zainwestować je w unowocześnienie swojego domu. Czy to jest wymiana pieca, czy to jest założenie paneli fotowoltaicznych, to są fundamentalnie ważne rzeczy. My jako Koalicja Obywatelska od dawna mówimy, że należy od węgla odchodzić i to cały czas powtarzamy i to jest element szerszego programu - wskazywał.

- Trzecia sprawa to jest równość, przede wszystkim równość na rynku pracy, równość kobiet i mężczyzn - kontynuował poseł KO. Mówił także, że to, co jest "fundamentalnie ważne, to są dobre usługi społeczne". - Coś, z czym Prawo i Sprawiedliwość sobie kompletnie nie radzi, czyli zabezpieczenie przedszkoli, zabezpieczenie żłobków - przekonywał Szłapka. Jego zdaniem, "500 plus to jest program, który Polacy zaakceptowali i my go akceptujemy, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów Polaków".

Adam Szłapka o filarach programowych Rafała Trzaskowskiego TVN24

"W polityce niezwykle istotna, oprócz umiejętności pisania programów, jest wiarygodność"

Marcin Ociepa był natomiast pytany, skąd wziął się przekaz, że jeśli kandydat Koalicji Obywatelskiej obejmie urząd głowy państwa, zlikwiduje programy socjalne. - Rafał Trzaskowski nie zlikwiduje niczego, żadnych programów socjalnych, dlatego że nie zostanie wybrany prezydentem - stwierdził wiceminister obrony narodowej.

- A nie zostanie wybrany prezydentem Polski z prostego powodu. W polityce niezwykle istotna, oprócz umiejętności pisania programów, jest wiarygodność. Rafał Trzaskowski już wygrał jedne wybory prezydenckie – na prezydenta naszej stolicy, Warszawy. Z 77 obietnic nie zrealizował 72 - mówił dalej.

Jego zdaniem, "nie ma żadnego znaczenia, jaki program ma Rafał Trzaskowski, ponieważ jest kandydatem, który nie będzie w stanie tego programu zrealizować".

Konkret24 przeanalizował obietnice Trzaskowskiego na pierwszy rok rządzenia stolicą. Na 21 tych, które miały być spełnione do końca 2019 roku, udało się zrealizować niemal połowę.

Ociepa: Rafał Trzaskowski nie zlikwiduje niczego, bo nie wygra wyborów TVN24

"Wszystko można o Andrzeju Dudzie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest silny i podmiotowy"

Przewodniczący Nowoczesnej wskazywał, że ubiegający się o reelekcje prezydent Andrzej Duda nie zrealizował części swoich obietnic. - Pan prezydent Andrzej Duda chodzi otwierać po raz trzeci nieczynne mosty na Wiśle, opowiada jakieś dyrdymały o wielkich inwestycjach, a nie jest w stanie nic zrobić. Nie ma na nic wpływu - mówił.

Jego zdaniem "wszystko można o Andrzeju Dudzie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest silny i podmiotowy". Gość TVN24 ocenił również, że "program Andrzeja Dudy nie ma żadnego znaczenia, bo i tak będzie realizowany program (prezesa PiS - red.) Jarosława Kaczyńskiego". - Andrzej Duda nic nie może, wszystko mówi Jarosław Kaczyński – dodał.

Autor:akr

Źródło: TVN24