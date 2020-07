Bodnar: Wybory prezydenckie były nierówne. Zdecydowały o tym dwa główne czynniki

"Były dwa główne czynniki nierówności tej kampanii"

- Druga kwestia to wykorzystanie środków publicznych do celów kampanii wyborczej. Takich jak finansowanie przez spółki Skarbu Państwa takich mediów, które są zaprzyjaźnione z władzą i sprzyjają Andrzejowi Dudzie - dodał gość TVN24.

Podkreślił, że dlatego "te wybory były nierówne". - Duże znaczenie ma też to, jaki jest zasięg telewizji naziemnej w Polsce. Media publiczne, szczególnie media informacyjne - TVP Info, ma dużo większy zasięg w Polsce lokalnej w porównaniu do innych telewizji. To też mogło wpływać na kształtowanie określonego obrazu rzeczywistości - zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Bodnar: absolutnie widzę zasadność protestów wyborczych

Dodał, że "cieszy się, że obywatele skorzystali z możliwości kierowania protestów". - Mam nadzieję, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sposób całkowicie niezależny je rozpatrzy i że te rozstrzygnięcia nie będą budziły wątpliwości co do ich merytorycznego charakteru - mówił.

Bodnar: od 2016 roku prawo pozwala na bardzo szeroką inwigilację

Jak dodał, niepokoi go też to, że "wracamy do tego tematu tylko od czasu do czasu, jak się coś wydarzy". - Wtedy sobie nagle przypominamy, że coś jest nie tak z inwigilacją, po czym gremialnie opinia publiczna zapomina o tych sprawach, a system się tylko i wyłącznie utwardza i powoduje coraz większe zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich - podkreślił gość TVN24.