"Niesie nas entuzjazm, wysoki poziom adrenaliny"

Prezydent Andrzej Duda nie należy do grona tych kandydatów, którzy startują po to, żeby się pokazać. Walczymy o zwycięstwo i czy to zwycięstwo będzie różnicą jednego punktu procentowego, czy sześciu, siedmiu, to już nie ma większego znaczenia - ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan. - Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii, wszyscy ciężko pracujemy - dodał.

Piątek to ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydaci wykorzystują ostatnią okazję na spotkania z wyborcami.

"Przejaw bardzo silnych emocji"

Rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy Adam Bielan w "Jeden na jeden" w TVN24 powiedział, że "jest bardzo duża mobilizacja" w kampanii wyborczej.

- Myślę, że to przejaw bardzo silnych emocji, które pojawiły się w tej kampanii wyborczej. Wczoraj byliśmy w Radomiu, gdzie bardzo intensywnie padał deszcz, byliśmy w środku dnia powszedniego, kiedy wiele osób jest w pracy, a przyszło grubo ponad tysiąc osób. Prezydent dzisiaj jest już na nogach, już od szóstej rano mamy kolejne spotkania i wizyty prezydenta, przychodzą tłumy ludzi i mogę się z tego powodu tylko cieszyć - mówił.

"O tym, kto zostanie prezydentem, będą decydować Polacy i to jest najważniejszy sondaż"

Odniósł się także do wyników sondaży zrealizowanych przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Według jednego z tych badań 40 procent ankietowanych deklaruje, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosuje na Andrzeja Dudę. Rafała Trzaskowskiego wskazało 27 procent respondentów.

W badaniu ankietowani zostali również zapytani o to, na kogo zagłosowaliby 12 lipca, gdyby w drugiej turze wyborów znaleźliby się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. 47 procent respondentów zadeklarowało, że zagłosuje na urzędującego prezydenta Polski (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do badania z 18 czerwca). Na obecnego prezydenta Warszawy wskazało 45 procent ankietowanych (spadek o 3 punkty procentowe).

- Ja z dużym dystansem podchodzę do wszystkich sondaży - powiedział Bielan. - W tym sondażu jest jedna rzecz zastanawiająca, to jest bardzo silny spadek Rafała Trzaskowskiego, o pięć punktów procentowych. Myślę, że to jest problem dla sztabu Rafała Trzaskowskiego, ale tak naprawdę my musimy czekać nie na kolejne sondaże, których dzisiaj pewnie będzie wysyp, a na dzień głosowania już w niedzielę - powiedział.

- O tym, kto zostanie prezydentem, będą decydować Polacy i to jest najważniejszy sondaż - dodał gość "Jeden na jeden" w TVN24.

"Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii, wszyscy ciężko pracujemy"

- Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii, wszyscy ciężko pracujemy - podkreślił rzecznik sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta. - Niesie nas entuzjazm, pewnie wysoki poziom adrenaliny - dodał. - Pan prezydent Andrzej Duda naprawdę pracuje ponad 20 godzin na dobę. Był w Stanach Zjednoczonych, mimo bardzo szybkiego powrotu, był od razu na kampanijnym szlaku. W międzyczasie zorganizował spotkanie z dużymi inwestorami amerykańskimi w Pałacu Prezydenckim. Dzisiaj od szóstej rano jest na kampanijnym szlaku i tak będzie aż do północy. Musimy na tej ostatniej prostej po prostu bardzo ciężko pracować - skomentował rzecznik sztabu prezydenta.

- W tej kampanii my startujemy po to, żeby wygrać. Prezydent Duda nie należy do grona tych kandydatów, którzy startują po to, żeby zrobić po prostu dobry wynik, żeby się pokazać. My walczymy o zwycięstwo, natomiast, czy to zwycięstwo będzie różnicą jednego punktu procentowego, czy sześciu, czy siedmiu, to już nie ma większego znaczenia - zaznaczył.

Autor:kb//now

Źródło: TVN24