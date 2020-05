Bielan: myślę, że prezydent wiedział, co się wydarzy

- Myślę, że pan prezydent wiedział, co się wydarzy - w taki sposób rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan odniósł się do pytania, czy prezydent był informowany o uzgodnieniach Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, dotyczących przeprowadzenia wyborów prezydenckich, przed ich upublicznieniem. Bielan mówił w TVN24, że spodziewa się, że wybory odbędą się na przełomie czerwca i lipca.

W rozmowie z TVN24 europoseł, członek Porozumienia i jednocześnie rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Adam Bielan, był pytany, czy ubiegający się o reelekcję prezydent był informowany lub konsultowany w sprawie umowy między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem przed opublikowaniem oświadczenia liderów Zjednoczonej Prawicy. - Myślę, że tak. Nie byłem świadkiem takich konsultacji, ale spędziłem z panem prezydentem dzisiaj trochę czasu, bo się przygotowywaliśmy do debaty, która odbyła się na antenie konkurencyjnej stacji i tak, myślę, że pan prezydent wiedział, co się wydarzy - powiedział Bielan w nocy ze środy na czwartek.

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy dodał, że "do samego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy, po którym wydano to oświadczenie, doszło w trakcie debaty (w państwowej telewizji - red.), więc rzecz jasna (prezydent - red.) nie brał udziału w takim spotkaniu". - Zresztą prezydent już po tej debacie wypowiadał się w ten sposób, że jeśli będzie zgoda większości parlamentarnej, co do rozwiązania, które zagwarantuje w miarę szybkie i demokratyczne wybory, to pod takim rozwiązaniem się podpisze - powiedział Bielan.