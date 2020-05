Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy: termin 10 maja zostanie zapewne przesunięty

Musimy zrobić wszystko, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, do 23 maja - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł i rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy Adam Bielan. Jednocześnie dodał, że "termin 10 maja stoi pod znakiem zapytania i zapewne zostanie przesunięty". Odnosząc się do postawy posłów Porozumienia w sprawie głosowania korespondencyjnego, stwierdził, że "nie można z jednej strony szybko odmrażać gospodarki, a z drugiej strony zamrażać demokracji".

Ważą się losy terminu wyborów prezydenckich. Do tej pory PiS dążyło do tego, aby przeprowadzić je w najbliższą niedzielę, 10 maja, wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego. Jednak w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który nadzoruje Pocztę Polską, przyznał, że termin wyborów prezydenckich 10 maja jest "raczej trudny do zrealizowania", a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że "mamy w tej chwili trudną sytuację polityczną".

Ustawa w tej sprawie jest rozpatrywana przez Senat, a w czwartek ma nad nią ponownie zagłosować Sejm.

"Termin 10 maja stoi pod znakiem zapytania i zapewne zostanie przesunięty"

Przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, europoseł, a także rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy Adam Bielan mówił o tej sytuacji we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

- Musimy zrobić wszystko, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Ten termin konstytucyjny to termin między setnym a siedemdziesiątym piątym dniem przed zakończeniem kadencji prezydenta. Ona kończy się 6 sierpnia, więc wybory muszą odbyć się do 23 maja.

- Pani marszałek Sejmu zarządziła te wybory 10 maja, ale ze względu na to opór marszałka [Senatu, Tomasza - przyp. red.] Grodzkiego, który złośliwie - tę jedyną ustawę - przetrzymuje pełne 30 dni, myślę, że ten termin 10 maja stoi pod znakiem zapytania i zapewne zostanie przesunięty, o ile ta ustawa wejdzie w życie - stwierdził.

Dodał, że "termin 10 maja jest trudny do wykonania od strony logistycznej".

Bielan, który jest także przewodniczącym Konwencji Krajowej Porozumienia, odniósł się do sytuacji posłów tej partii, którzy zdecydują o poparciu ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego. Lider Porozumienia Jarosław Gowin jest przeciwny wyborom w takiej formie, a szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zapowiedział w poniedziałek, że jeśli zagłosują przeciwko ustawie, "będą musieli opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczoną Prawicę".

Bielan mówił, nie ma żadnych decyzji władz Porozumienia w tej sprawie.

- To, co w tej chwili obserwujemy, to decyzje indywidualne różnych posłów. Wierzę, że ci posłowie w tym ważnym głosowaniu będą lojalni wobec swojego rządu, który współtworzymy - mówił Bielan. - Przypomnę również, że zdecydowana większość posłów Porozumienia w ciągu ostatniego półtora miesiąca trzykrotnie głosowała nad rozmaitymi wariantami głosowania korespondencyjnego. Nie rozumiem, dlaczego mieliby dziś głosować inaczej - dodał.

- Tym bardziej nie rozumiem tego, że wielu polityków Porozumienia domaga się jak najszybszego odmrożenia gospodarki, zgłasza często dość kontrowersyjne pomysły, idące dużo dalej niż pomysły rządu, które wspieramy, a jednocześnie chce zamrozić demokrację - przekonywał europoseł.

Jak stwierdził, "nie można z jednej strony szybko odmrażać gospodarki, a z drugiej strony zamrażać demokracji i odkładać wybory o kilka miesięcy i wydłużać kampanię wyborczą".

O możliwości rezygnacji Dudy: nigdy taki pomysł nie był rozpatrywany w naszym obozie

Szef sztabu Andrzeja Dudy odniósł się do poniedziałkowych doniesień Onetu, który napisał, że obóz Prawa i Sprawiedliwości rozważa dymisję prezydenta Andrzeja Dudy po to, by przesunąć wybory.

- Nigdy taki pomysł nie był rozpatrywany w naszym obozie. Nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek rozmawiał na ten temat z panem prezydentem. Nie wierzę, żeby pan prezydent w ogóle to rozważał - powiedział gość TVN24.

