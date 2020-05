- To daje możliwość zorganizowania wyborów prezydenckich jeszcze przed upływem kadencji pana prezydenta - w taki sposób rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i europoseł Adam Bielan odniósł się do oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, dotyczącego przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Mówił, że spodziewa się, że wybory odbędą się na przełomie czerwca i lipca.

Kiedy wybory? Bielan: spodziewam się, że to będzie przełom czerwca i lipca

- To daje przede wszystkim możliwość zorganizowania wyborów prezydenckich jeszcze przed upływem kadencji pana prezydenta. Ta mija 6 sierpnia - ocenił w rozmowie z TVN24 europoseł, członek Porozumienia i jednocześnie rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Adam Bielan.

Pytany o to, kiedy mogą się odbyć, odparł, że "spodziewa się, że to będzie przełom czerwca i lipca".

Bielan: dzięki porozumieniu ustawa o głosowaniu w sposób korespondencyjny zostanie przegłosowana

- Cieszę się, że dzięki temu porozumieniu liderów Zjednoczonej Prawicy jutro (w czwartek - red.), będzie przegłosowana ustawa o głosowaniu w sposób korespondencyjny, która pozwoli Polakom wybrać w sposób bezpieczny prezydenta na kolejne pięć lat - mówił, nawiązując do tego, że w czwartek rano Sejm ma głosować w tej sprawie.

- Wprowadzenie takiego stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby przełożyć wybory, byłoby bardzo niebezpiecznym precedensem na przyszłość. W przyszłości rządzący, którzy traciliby tuż przed wyborami poparcie społeczne, wprowadzaliby któryś ze stanów nadzwyczajnych tylko po to, żeby uniknąć weryfikacji wyborczej. My takiego precedensu na pewno nie chcemy stworzyć - mówił.