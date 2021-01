Milionowe rekompensaty za wybory, które się nie odbyły. Bielan: nie ma nikogo, kto by odpowiadał politycznie

Zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, jak i minister aktywów państwowych Jacek Sasin robili wszystko, żeby przeprowadzić w Polsce wybory prezydenckie w konstytucyjnym terminie - powiedział w "Kropce nad i" europoseł PiS Adam Bielan z Porozumienia. We wtorek Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało, że między innymi Poczta Polska otrzyma wielomilionowe rekompensaty za przygotowania do majowych wyborów, które się nie odbyły. Według Bielana "nie ma nikogo, kto by w sensie personalnym odpowiadał politycznie za to, że te wybory się nie odbyły".

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin - który był odpowiedzialny za przygotowanie wyborów - 7 kwietnia w "Kropce nad i" w TVN24, pytany o to, czy jeżeli wybory 10 maja organizowane w ten sposób się nie udadzą, poda się do dymisji, odpowiedział, że "może się podać". - Jeśli dzisiaj to jest komuś potrzebne, to oczywiście mogę to dzisiaj zadeklarować. Mogę to zadeklarować, ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. Poczta jest gotowa, żeby to zadanie wykonać. Listonosze cały czas, mimo tej epidemii, która jest, pracują - dodał.