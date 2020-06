czasdebaty. Bielan: Prezydenta na tej debacie nie będzie. Natomiast zgodził się na debatę w TVP

TVN, TVN24 i największe polskie portale: Onet oraz WP zaprosiły Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego do wspólnej debaty prezydenckiej. Multimedialna debata planowana jest na czwartek 2 lipca o godzinie 19.25. Na udział w debacie zgodził się już kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział we wtorek na konferencji, że "na czwartek na tę godzinę, na którą TVN wyznaczyła termin debaty, pan prezydent ma zaplanowane cztery duże spotkania w województwie zachodniopomorskim i lubuskim". - Mamy też umówiony wywiad na żywo w innej telewizji. Pana prezydenta na tej debacie nie będzie - poinformował Bielan.

"Nie będziemy się zgadzać na żaden dyktat"

Wcześniej we wtorek Bielan był gościem Wirtualnej Polski. Mówił, że w kampanii wyborczej "prezydent dwukrotnie mierzył się zarówno z pierwszym kandydatem Platformy Obywatelskiej panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, jak i później ze zmiennikiem dublerem Rafałem Trzaskowskim".

"Zróbmy debatę w Końskich, zobaczmy, kto ją zwycięży"

- W tym momencie mamy informację z dwóch telewizji, z czego jedna zaprasza do dosyć takiej klasycznej formy debaty, a telewizja publiczna zaproponowała dość ciekawą ofertę debaty w stylu amerykańskim, tak zwanego town hall, poza Warszawą, z pytaniami od zwykłych mieszkańców – powiedział we wtorek rano w Polskim Radiu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak dodał, debata miałaby zostać zorganizowana w mieście Końskie.

Na uwagę, że to "miejscowość, o której Grzegorz Schetyna mówił, że wybory się wygrywa nie w Wilanowie, tylko właśnie w takich miejscach, jak Końskie", Fogiel odpowiedział: tak, odbieram to jako dość zabawne nawiązanie do tych słów, zwłaszcza że ulica Wiertnicza, siedziba telewizji TVN, która proponuje drugą debatę, jest już praktycznie spacerkiem od pałacu w Wilanowie, a skoro Grzegorz Schetyna mówi, że wygrywa się w Końskich, nie w Wilanowie, zróbmy debatę w Końskich, zobaczmy, kto ją zwycięży".