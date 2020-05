"Absolutnie nie ma tematu" zmiany kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Komentując te ustalenia rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec powiedział w TVN24, że "Jarosław Gowin podpisał coś, czego skutków nie możemy być pewni". - Nie wiemy jeszcze, jak to porozumienie zostanie wprowadzone w życie i czy Jarosław Gowin uzyska to, co chciał uzyskać, czy też zostanie oszukany. To się okaże w najbliższych dniach - dodał.