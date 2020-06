"Dzisiaj nie możemy być pewni, czy wybory 28 czerwca się odbędą"

"Jesteśmy przygotowani dzięki ustawie, którą przyjął polski parlament"

"Całą odpowiedzialność za sytuację w Polsce bierze polski rząd"

"Nie zakończyła się fala pierwsza epidemii COVID-19"

Maciejewska: można było to przewidzieć

Jak mówiła, górnicy "zostali wysłani do pracy po chorobę i tak naprawdę także po śmierć". Na uwagę, że Śląsk jest obecnie najbardziej testowanym regionem w Polsce, uznała, że "to jest trochę za późno". - Zamknięto szkoły, zamknięto różnego rodzaju miejsca pracy, a nie zamknięto kopalń, które naprawdę są siedliskiem i wylęgarnią tego typu wirusów. Można było to przewidzieć, jeśli miałoby się uwagę i szacunek do tych ludzi, którzy tam są - dodała Maciejewska.

"Kalendarz walki z koronawirusem pokrywa się z kalendarzem wyborczym"

Kulesza: mam obawy

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza ze sztabu Krzysztofa Bosaka przyznał, że "ma obawy co do mocnego mandatu" prezydenta wybranego w wyborach 28 czerwca. - Gdyby popatrzeć w konstytucję, to ten termin nie jest konstytucyjny - stwierdził. Przekonywał, że "Krzysztof Bosak jako pierwszy kandydat mówił, że 10 maja to data nierealna, że ludzie nie zgłoszą się do komisji, że będą bali się pójść do lokali wyborczych i że w jakiś sposób będzie trzeba ten termin przesunąć". - Był konstytucyjny tryb stanu nadzwyczajnego. PiS z uwagi na wybory nie zdecydował się wprowadzić go de iure. Został on wprowadzony de facto - przypominał Kulesza. Jego zdaniem rząd popełnił błąd w walce z epidemią. - Eksperci na świecie mówili, że jeśli wprowadzać restrykcje to w odpowiednim czasie. Rząd zamiast wprowadzić restrykcje tuż przed szczytem, żeby wygładzić ten szczyt, wprowadził maksymalne restrykcje na początku epidemii - mówił sztabowiec Bosaka. Jedynym efektem takiego działania - dodał - "było zbyt wczesne zmęczenie gospodarki, ludzkiej psychiki i tylko i wyłącznie odwleczenie tej epidemii w czasie".