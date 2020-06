Młodzi nie mieli faworyta. Wskazywali trzech kandydatów, co innego starsi

Najmłodsi wyborcy byli najbardziej podzieleni w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Według sondażu exit poll zrealizowanego przez Ipsos trzech kandydatów zyskało ich głosami wynik przekraczający 20 procent poparcia. Nie było pośród nich ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Jednak gdyby o wyniku wyborów decydowali wyłącznie nasi rodzice i dziadkowie, zwyciężyłby on już w pierwszej turze wyborów.

Duda z największym poparciem osób powyżej 50. roku życia

Jeśli o wyniku wyborów miałyby przesądzić osoby powyżej 50. roku życia to Andrzej Duda zostałby ponownie prezydentem Polski już w pierwszej turze. Największym poparciem cieszył się pośród wyborców z grupy wiekowej obejmującej osoby w wieku 60. lat i więcej, którzy oddali na niego 58,7 proc. głosów. Natomiast pośród osób w wieku 50-59 lat uzyskał poparcie na poziomie 51,6 proc. Na Dudę zagłosowało również najwięcej wyborców z grupy wiekowej 40-49 lat – 37,9 proc. oraz z grupy 30-39 lat – 33,5.

Kto głosował na Trzaskowskiego i Hołownię?

Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało najwięcej osób w wieku od 40 do 49 lat – 34, proc. Wysokim poparciem cieszył się też w grupie 60+, gdzie zyskał 31,3 proc. głosów. Nieznacznie mniej kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał w grupie 50-59 lat – 30,9 proc. oraz w grupie 30-39 lat – 30,2. Tym samym we wszystkich grupach wiekowych powyżej 30. roku życia zajął on drugie miejsce.