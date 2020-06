Kampania będzie intensywna, ale warunki na boisku są równe dla obu drużyn - powiedział w "Tak jest" poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. - Jak pan poseł mówi, że wszyscy mają takie same warunki, to jest to co najmniej śmieszne - skomentował poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Paweł Olszewski.