Trzaskowski: władza, która przyłoży rękę do tego, by fałszować wybory, zniknie ze sceny na zawsze

Rafał Trzaskowski odpowiadał wieczorem w Lesznie na pytania dziennikarzy reprezentujących 19 redakcji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej był pytany między innymi o stosunek do Marszu Niepodległości, odejście od węgla i neutralność klimatyczną, politykę zagraniczną, system edukacji, wsparcie dla psychiatrii dziecięcej, kwestię adopcji dzieci przez pary jednopłciowe oraz praworządność.

"Arena prezydencka", czyli spotkanie wyborcze zaproponowane przez sztab Rafała Trzaskowskiego, została zorganizowana w poniedziałek w Lesznie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej odpowiadał na pytania od dziennikarzy 19 różnych redakcji. Każdą reprezentował jeden dziennikarz, który mógł zadać dwa pytania. Na zadanie pytania przewidziano 30 sekund, zaś na odpowiedź - dwie minuty. Kolejność zabierania głosu przez redakcje była losowana bezpośrednio przed spotkaniem.

Aleksander Wierzejski, Telewizja Republika

Jako pierwszy zadawał pytanie dziennikarz Aleksander Wierzejski z Telewizji Republika, który zapytał o Marsz Niepodległości w Warszawie i nazwanie przez belgijskiego eurodeputowanego Guya Verhofstadta jego uczestników "neonazistami" i "faszystami".

Odpowiadając, Rafał Trzaskowski przyznał najpierw, że żałuje, że w Lesznie nie pojawił się ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda - ustawiona została dla niego druga mównica.

Trzaskowski zaznaczył, że jeśli Marsz Niepodległości nie będzie polityczny, jeżeli będą mogły się na niego udać rodziny z dziećmi i będzie on bezpieczny, weźmie w nim udział. Dodał, że nie nazwałby uczestników marszu nazistami, bo biorą w nim udział różni ludzie.

Mateusz Białkowski, Polsat News

O zapowiadane przez Trzaskowskiego odejście od węgla do 2050 roku i przyszłość miejsc pracy w górnictwie pytał Mateusz Białkowski z Polsat News.

- Mamy czas do roku 2050, tylko trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Uważam, że musimy walczyć z katastrofą klimatyczną, natomiast trzeba to robić w taki sposób, żeby walczyć o każde miejsce pracy. Niestety rząd i pan prezydent z PiS-u mówili bardzo wiele o górnictwie, tylko potem się okazało, że sprowadzali miliony węgla zza granicy, okazało się, że zamykali kopalnie, że kilkanaście tysięcy górników straciło pracę - mówił kandydat KO.

Jego zdaniem "przede wszystkim trzeba postawić na odnawialne źródła energii". - To jest najważniejsze. Bardzo ubolewam nad tym, że te ostatnie pięć lat zostały zmarnowane - dodał.

- To jest olbrzymia szansa dla naszego górnictwa. To jest szansa dla każdej polskiej rodziny, bo ja proponuję, żeby każda polska rodzina mogła dostać pieniądze, 10 tysięcy złotych, choćby na to, żeby wymienić piec węglowy - kontynuował. Trzaskowski przekonywał, że "dzisiaj walka z kryzysem klimatycznym jest absolutnym priorytetem, natomiast oczywiście musi temu towarzyszyć transformacja polskiej gospodarki, całego sektora energetycznego".

Uznał także, że w tej sprawie "musimy negocjować olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej". - W tej sprawę absolutnie jestem gotów do współpracy z rządzącymi. Wykorzystam wszystkie swoje kontakty po to, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. Tylko jasno trzeba powiedzieć, że uznajemy priorytety Unii Europejskiej, że będziemy walczyć z katastrofą klimatyczną - zaznaczył.

Trzaskowski był również pytany przez dziennikarza, który z systemów jest mu bliższy: prezydencki, kanclerski czy mieszany.

- Prezydencki oczywiście. Natomiast my mamy swoją tradycję, a mianowicie systemu, w którym jest równowaga władz i to, co najważniejsze to to, żeby ta równowaga była odzwierciedlona w praktyce. Nigdy nie jest tak, że monopol władzy jest dobry dla kogokolwiek poza samą władzą - mówił. Zaznaczył, że prezydent musi być silny, niezależny i niezależny od jednej partii politycznej.

Dominika Długosz, "Newsweek"

Dominika Długosz z tygodnika "Newsweek" pytała Trzaskowskiego o to, w jaki sposób należałoby wesprzeć psychiatrię dziecięcą.

Jak ocenił, "dzieci są niesłychanie obciążone, dlatego musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby specjalistów od psychiatrii i od psychologii dziecięcej było w Polsce jak najwięcej". - Ja mówię jasno, że trzeba zwiększyć nakłady na polską służbę zdrowia do 6 procent PKB rocznie i przede wszystkim zrobić wszystko, żeby zachęcać młodych lekarzy do wybierania tej specjalizacji - przekonywał.

- Są specjalizacje, w których lekarzy jest po prostu mniej i musimy postawić na to, żeby dofinansowywać te specjalizacje. Żeby stworzyć konkretne finansowe zachęty tak, żeby studenci chcieli wybierać chętniej taką specjalizację - dodał.

Trzaskowski w Lesznie odpowiada na pytanie o wsparcie dla psychiatrii dziecięcej Zdjęcia organizatora

Drugie pytanie od dziennikarki dotyczyło tego, czy są jakieś elementy działania urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, które on jako głowa państwa chciałby kontynuować.

- Problem polega na tym, że pan prezydent jedną rzecz mówi, a drugą rzecz robi. Przecież zapowiadał pięć lat temu, że będzie próbował odbudować wspólnotę, niestety, ale nie wyciągnął ręki do ludzi, którzy myślą inaczej, niestety nadszarpnął zaufanie, jakie można było dla niego mieć w momencie, kiedy podpisywał w ciemno wszystko ustawy, które były mu do podpisu przedstawiane - odpowiedział.

- Jedyne, co sobie wyobrażam, że mógłby rzeczywiście kontynuować, to kwestia bycia w Polsce powiatowej. Rzeczywiście pan prezydent zapowiedział, że będzie w każdym powiecie, chwalił się, że był. Nie byłem w stanie tego zweryfikować, ale tak, rzeczywiście prezydent powinien być prezydentem aktywnym, powinien odwiedzać obywateli, powinien z nimi rozmawiać - dodał.

Witold Głowacki, "Polska The Times"

Rafał Trzaskowski odpowiadał także na pytania zadane przez Witolda Głowackiego z "Polski The Times". Jedno z nich dotyczyło tego, czy jest w stanie zaproponować wizę prezydentury, która odpowiadałaby różnym grupom wyborców.

- Oferuję wizję prezydentury, która będzie niezależna - oświadczył. Podkreślał, że zaprosi do współpracy społeczników, a każdy, kto ma legitymację partyjną - będzie musiał ją złożyć. - Ja na serio mówię o wspólnocie i jeżeli mówię o wspólnocie, to mówię o tym, że wyciągnę rękę do wszystkich. Na pewno do wszystkich tych, którzy czują się poszkodowani, którzy czują się zapomnieni - mówił.

Drugie pytanie dotyczyło tego, jak wyobraża sobie zorganizowanie relacji ze swoją macierzystą partią po ewentualnym zwycięstwie w wyborach. Trzaskowski zapewnił, że byłaby to współpraca partnerska. - To mnie różni od mojego konkurenta, od pana prezydenta Andrzeja Dudy, że pan prezydent wykonuje tylko i wyłącznie polecania pana prezesa (PiS, Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.). Ja się martwię, że ten telefon działa tylko w jedną stronę - ocenił.

Kandydat KO zaznaczył, że chce rozmawiać ze wszystkimi. - Oczywiście też będę rozmawiał ze swoimi koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej. Tylko ja co najwyżej mogę posłuchać rady, mogę wdać się w jakąś dyskusję, ale na końcu wszystkie decyzję będę podejmował ja - podkreślił.

Dominika Sitnicka, OKO.press

Dziennikarka OKO.press Dominika Sitnicka zapytała o obietnice kandydata dotyczące cięć podatkowych w kontekście sytuacji budżetowej państwa. Trzaskowski zaznaczył, że chciałby wiedzieć, jaka jest prawdziwa sytuacja budżetowa państwa.- Czekam rzeczywiście na to, kiedy rządzący przestaną ukrywać fakty i przedstawią sytuację w kraju - powiedział.

Zapowiedział, że następnego dnia po zaprzysiężeniu zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie budżetu. - Jak władza nie chce podać obywatelom informacji o stanie finansów publicznych, musi być ktoś, kto będzie patrzył na ręce - mówił.

Dziennikarka OKO.press zapytała także, czy zdaniem kandydata KO Rafała Trzaskowskiego pary jednopłciowe powinni mieć prawo do jakiegoś przysposobienia i opieki nad dzieckiem partnera, które nie jest jego biologicznym dzieckiem. Trzaskowski odpowiedział, że zawsze walczył i będzie walczył "z nienawiścią i wykluczeniem". - Nigdy nie ukrywałem jednak, że jeśli chodzi o kwestię dotyczącą adopcji (dzieci przez pary jednopłciowe - przyp. red.), jestem przeciw takiemu rozwiązaniu. Natomiast wszystko się dzisiaj zmienia, dlatego że pan prezydent Andrzej Duda postanowił wpisać, z tego co rozumiem, związki jednopłciowe do konstytucji. Bardzo odważny ruch - mówił Trzaskowski. Skomentował tym skierowanie do Sejmu projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej przepis mówiący o tym, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Trzaskowski zapewniał zarazem, że zawsze będzie bronił prawa do związków partnerskich i zawsze będzie bronił tych, którzy są atakowani.

Trzaskowski w Lesznie o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe Zdjęcia organizatora

Rafał Kalukin, "Polityka"

Dziennikarz tygodnika "Polityka", Rafał Kalukin, zadał pytanie o przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Trzaskowski mówił, że "nie lubi ślepych rewolucjonistów". - Usiądę ze specjalistami, z konstytucjonalistami, którzy już dziś zapowiedzieli, że będą pracować, aby rozsupłać to, co się w Polsce stało. Czasami trzeba będzie dokonywać jasnych cięć i szybkich decyzji. Tych, które przede wszystkim bronią Sąd Najwyższy, tych które mogą wpłynąć na KRS - mówił. - Będę robił wszystko, żeby współpracować - zapewnił.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy kandydat KO ma zaufanie do sądu, który będzie decydował o ważności wyborów prezydenckich, jeśli pojawią się protesty wyborcze.

- Bardzo często pytają mnie obywatele, czy zachodzi jakiekolwiek ryzyko fałszowania wyborów. Ja się boję, że tak. Tylko chcę też jasno powiedzieć, że władza, która przyłoży rękę do tego, żeby próbować fałszować wybory, zniknie w polskiej sceny politycznej na zawsze. To chcę jasno powiedzieć wszystkim, którzy mają tego typu pomysły w głowie - zaznaczył.

Przyznał przy tym, że ma nadzieję, że "to zwycięstwo będzie na tyle duże, żeby ten werdykt obywateli nie musiał się opierać o sąd". - Jasno mówię, że w związku z tym, że (sondażowy wynik - przyp. red.) jest łeb w łeb, potrzebna jest niesamowita determinacja, potrzebna jest wiara w to, że zwyciężymy - dodał.

- Ktokolwiek będzie próbował wpływać na werdykt wyborców w jakikolwiek sposób, oczywiście nielegalny, albo będzie próbował nadużywać władzy sądowniczej, to niestety tak, jak powiedziałem – niestety, albo na szczęście – zostanie zmieciony ze sceny politycznej i po prostu starci całkowitą wiarygodność - podkreślił.

Autor:akr/adso

Źródło: PAP, TVN24