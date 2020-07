Rafał Trzaskowski w Lesznie odpowiada na pytania dziennikarzy

Trzaskowski o ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie: Uważam, że taka ulica się należy, tylko po wyborach. Złożę wniosek o taką ulicę, będzie mnie można z tego rozliczyć. Nie głosowałem na pana prezydenta, ale on proponował rozwiązania sensowne, dokonał trafnej diagnozy jeśli chodzi o 500 plus. Jeśli mówiłbym o gestach pojednawczych w kampanii, to nie byłoby to niewiarygodne.