Wyborcy PiS murem za Andrzejem Dudą. Ale sympatyków innych partii nie przyciągnął

Wyborcy PiS najwierniejsi wcześniejszym wyborom

Wyborcy głosujący na urzędującego prezydenta byli pytani przez ankieterów realizujących badanie dla Ipsos o to, na które ugrupowanie oddali głos w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 roku. Z danych sondażowych wynika, że aż 91,7 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości poparło teraz starania Andrzeja Dudy o reelekcję.

Prezydent uzyskał też głosy od 5,8 proc. osób, które postawiły w wyborach parlamentarnych krzyżyk na liście SLD. Ale aż 45,9 proc. wyborców tej partii przyciągnął do siebie kandydat Koalicji Obywatelskiej, a Szymon Hołownia - 22,1 proc. Kandydat Lewicy Robert Biedroń uzyskał głosy tylko 17,3 proc. osób popierających jego ugrupowanie w wyborach do Sejmu i Senatu.

Konfederacja nie poprze Dudy, jej wyborcy wolą Hołownię

Hołownia: wiem na pewno, na kogo nie zagłosuję

Równie ważne dla Dudy i Trzaskowskiego może okazać się przekonanie do siebie wyborców Szymona Hołowni (trzecie miejsce, 14 proc. poparcia). W rozmowie z reporterem "Faktów" w sztabie wyborczym powiedział on, że to, kogo poprze w drugiej turze wyborów, ogłosi po rozmowie z liderami swojego ugrupowania. Dodał, że "wie na pewno, na kogo nie zagłosuje". - Nie zagłosuję na Andrzeja Dudę. Ale to nie wyczerpuje decyzji, których może może dokonać obywatel - zastrzegł.