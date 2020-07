Duda: nie żałuję ani jednego podpisu

Jeden z mieszkańców Końskich zapytał Dudę, "czy zechce być niezależnym prezydentem, poza formacją partyjną". Duda w odpowiedzi przypomniał, że następnego dnia po wyborze zrezygnował z przynależności partyjnej. Zaznaczył, że pod każdą ustawą podpisany jest tylko on. Przypomniał, że realizowany był program Zjednoczonej Prawicy, który on również przygotowywał, w tym programy społeczne, takie jak 500 plus. - Realizowałem to, co uważałem za słuszne i to, co służyło ludziom - ocenił Duda. - Parę razy sprzeciwiłem się w sposób zdecydowany, wetując ustawy, całkowicie wbrew Zjednoczonej Prawicy, wbrew moim dawnym kolegom, z którymi byłem razem w partii - zwrócił uwagę Duda. - Nie żałuję ani jednego podpisu, który złożyłem, ani jednej decyzji o wecie - zapewnił. - Każda z nich była przemyślana, uzasadniona i słuszna - oświadczył.