Prezydent komentuje oświadczenie Okręgowej Izby Lekarskiej na temat nieobowiązkowych szczepień

Są choroby, na które szczepienia są sprawdzone, są zasadne. Natomiast jeżeli chodzi o grypę i koronawirusa uważam, że powinna być taka sama sytuacja. Te szczepienia powinny być, ale nie powinny być obowiązkowe - powiedział w Szeligach w województwie warmińsko-mazurskim ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do swojej poniedziałkowej wypowiedzi i oświadczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Urzędujący prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem podczas spotkania w Końskich został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19. - Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powiedział prezydent. Dodał też, że nie jest w tym przypadku zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. - Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - zaznaczył. Później prezydent napisał na Twitterze, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego".

We wtorek oświadczenie w sprawie wypowiedzi prezydenta wydała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. "Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP 'debaty', a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę" - napisała.

Duda: co do pozostałych szczepień się nie wypowiadałem

O ten komunikat ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda był pytany we wtorek w Szeligach w województwie warmińsko-mazurskim.

Na uwagę dziennikarza, że "Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie twierdzi, że jego stanowisko w sprawie szczepień jest nie do przyjęcia", Andrzej Duda odparł: - "Że co, że szczepić na grypę może się ten, kto chce i nie jest to obowiązkowe? Tak powiedziała Naczelna Izba Lekarska?"