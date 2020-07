Tusk: Na to, co im dolega, szczepionki nie ma. Pewnie dlatego są przeciw szczepieniom

Andrzej Duda szuka wyborców - mówił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej "prezydent się sam zapętlił". We wtorek politycy komentowali słowa prezydenta o nieobowiązkowych szczepieniach. Do sprawy odniósł się również Donald Tusk.

W poniedziałek Andrzej Duda podczas spotkania w Końskich został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19. - Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powiedział prezydent. Dodał, że "absolutnie nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych".

Później prezydent napisał na Twitterze, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego, inna rozmowa".

Dworczyk: szczepię dzieci, sam też się szczepię

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że zarówno on, jak i jego dzieci, są szczepieni. Dopytywany o to, czy skorzystałby także ze szczepionki na koronawirusa, odpowiedział, że jeśli taka powstanie, to wtedy podejmie decyzję. - Jeśli będzie ogólnodostępna, przebadana, to skorzystam - zapowiedział.

Zapytany o to, czy szczepienia powinny być obowiązkowe, Michał Dworczyk odpowiedział, że nie ma zdania, bo nie jest ekspertem.

Michał Dworczyk: szczepię dzieci, sam też się szczepię

Tusk: na to, co im dolega, szczepionki nie ma i nigdy nie będzie

Lider Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk do słów Andrzeja Dudy odniósł się Twitterze. "Na to, co im dolega, szczepionki nie ma i nigdy nie będzie" - napisał były premier.

"Pewnie dlatego są przeciw szczepieniom" - dodał.

"Zastanawiamy się, kiedy ogłosi, że Ziemia jest płaska"

Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej "prezydent się sam zapętlił". - Po pierwsze okazało się, że pojechał do [prezydenta USA Donalda] Trumpa i nic nie przywiózł, więc powiedział o tej szczepionce, a po drugie powiedział w tej chwili, że właściwie szczepionki są niepotrzebne - komentowała. Odniosła się do zapowiedzi prezydenta o współpracy z Amerykanami nad szczepionką na COVID-19, o czym Andrzej Duda mówił w czasie czerwcowej wizyty w Waszyngtonie.

- Zastanawiamy się, kiedy ogłosi, że Ziemia jest płaska. To jest w tym samym duchu - skomentowała Lubnauer.

Według niej "politycznie jest to zupełnie zrozumiałe". - Wygląda na to, że prezydent być może chciał się skłonić ku ruchom antyszczepionkowym, które jednak jakoś rosną, ale to jest bardzo niebezpieczne ze względów zdrowotnych - mówiła posłanka KO.

Duda: dużą część rozmowy z prezydentem Trumpem poświęciliśmy sytuacji związanej z walką z koronawirusem TVN24

Śmiszek: prezydent zwrócił się do niebezpiecznego elektoratu antyszczepionkowców

- Prezydent Duda szuka wyborców. Zwrócił się do niszowego i niebezpiecznego elektoratu antyszczepionkowego - zauważył poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Jego zdaniem Andrzej Duda, "głęboko nie przemyślał tych wypowiedzi". - Widzimy, jak one rezonują, widzimy oburzenie społeczeństwa na takie słowa. On je wypowiada lekko, ale one przynoszą wiele szkód - mówił.

Autor:ads,ft/kab

Źródło: TVN24