"Polacy nie zasługują na prezydenta wybranego z pakietu rzucanego na wycieraczkę"

"Koalicja osiąga sukces"

Według Brejzy oświadczenie Gowina i Kaczyńskiego to "przyznanie się ekipy PiS-u, do tego, że wyborów w maju, w takim chaosie nie da się przeprowadzić".

- Dążmy do tego, aby wybory zorganizować poza okresem tej strasznej epidemii, dążmy do tego, aby państwo skupiło swoje wysiłki na tym, aby z epidemią walczyć, doposażyć służbę zdrowia - przekonywał.

Brejza stwierdził też, że "to, czego potrzebują teraz Polacy, to pakiety ochronne", a nie "pakiety wyborcze rzucone gdzieś na wycieraczkę".

Wybory poza pandemią

Pytany, na kiedy powinny zostać rozpisane wybory, senator odpowiedział, że izba wyższa w podjętej uchwale wezwała rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. - Może to będzie pierwszym krokiem do jej wprowadzenia - zasugerował.