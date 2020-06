Żeby oddać głos, stali w "ogonku" nawet półtorej godziny. "Nigdy nie widziałam tu tylu ludzi"

Wysoka frekwencja oraz reżim sanitarny przyczyniły się do powstawania długich kolejek przed lokalami wyborczymi. We Wrocławiu jeden z takich "ogonków" utrzymywał się przez cały dzień. - Nigdy nie widziałam tu tylu ludzi - mówiła zastępczyni przewodniczącego komisji nr 51 we Wrocławiu.